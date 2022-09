33.116 Feuer tobten im August im Amazonasgebiet

Im brasilianischen Amazonasgebiet toben die schwersten Brände seit fast fünf Jahren. Im August wurden in der Region 33.116 Feuer registriert, wie das für die Satellitenüberwachung zuständige Institut für Weltraumforschung (Inpe) am Donnerstag mitteilte. Mehr Brände in einem Monat hatte es zum letzten Mal im September 2017 gegeben. In einem August waren es sogar die schwersten Brände seit 2010.

SN/APA/AFP/DOUGLAS MAGNO Eines von mehr als 33.000 Feuern im August in der Amazonasregion