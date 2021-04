34 Tote bei Untergang von Flüchtlingsboot vor Dschibuti

Beim Untergang eines Flüchtlingsboots vor der Küste Dschibutis sind am Montag 34 Migranten ums Leben gekommen. Nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration (IOM) waren die Bootsinsassen mit Schleppern aus dem Jemen gekommen. Unter den Toten seien demnach viele Kinder gewesen. Laut Überlebenden waren ursprünglich 60 Menschen an Bord, hieß es. IOM-Regionaldirektor Mohammed Abdiker forderte nach dem Vorfall ein härteres Vorgehen gegen Schlepper.

Das Boot sei von einem Schiff der Küstenwache verfolgt worden, außerdem seien das Wetter schlecht und die Wellen sehr hoch gewesen. Das Boot sei dann Montagfrüh nördlich der Küstenstadt Obock gekentert. Um die Überlebenden kümmern sich die IOM und die Behörden Dschibutis.

Die Festnahme und strafrechtliche Verfolgung von Schleppern, die die "Verletzlichkeit von Migranten" ausbeuteten, müsse "eine Priorität werden", forderte IOM-Regionaldirektor Mohammed Abdiker auf Twitter. Zu viele Menschen verlören "unnötig" ihr Leben. Es war bereits das zweite Unglück vor der Küste Dschibutis seit Anfang März, als 20 Menschen in der Meerenge Bab al-Mandab ertrunken waren. Schlepper hatten die Migranten aus einem überfüllten Boot mit 200 Insassen ins Meer geworfen.

Dschibuti liegt an der ostafrikanischen Küste am südlichen Zugang zum Roten Meer und ist in den vergangenen Jahren zu einem Transitland für Migranten geworden, die über die Meerenge Bab al-Mandab auf die Arabische Halbinsel gelangen wollen, um dort Arbeit zu finden. Zugleich fliehen viele Menschen aus dem auf der anderen Seite der Meerenge gelegenen Bürgerkriegsland Jemen in die entgegensetzte Richtung.