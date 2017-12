36 Meter hoher Lego-Turm in Tel Aviv soll Rekord brechen

In Tel Aviv ist am Mittwoch ein 36 Meter hoher Turm aus Legosteinen vorgestellt worden, mit dem die israelische Stadt einen neuen Rekord aufstellen will. Der bunte Turm besteht aus mehr als einer halben Million Legosteinen, die von Bürgern gespendet wurden - mit dem Projekt soll an den achtjährigen Omer Sayag erinnert werden, der 2014 an Krebs starb.

