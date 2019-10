39 Leichen in Lkw-Container im Osten Londons entdeckt

Im östlichen Teil des Großraum London sind am Mittwoch in einem Lkw-Container 39 Leichen entdeckt worden. Das berichtete die britische Polizei. Als Fundort wurde ein Industriegebiet in Thurrock angegeben. Der 25-jährige Lenker des Trucks, ein Nordire, wurde festgenommen.

SN/AFP Die Londoner Polizei nahm den Fahrer fest.