39 Tote bei Absturz von russischem Militärflugzeug in Syrien

Beim Absturz eines russischen Militärflugzeugs in Syrien sind am Dienstag alle 39 Insassen ums Leben gekommen. Die Maschine sei wegen eines technischen Problems bei der Landung auf dem russischen Luftwaffenstützpunkt Hamaimim abgestürzt, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. An Bord waren laut russischen Nachrichtenagenturen sechs Besatzungsmitglieder sowie 33 Passagiere.

SN/AP Eine Maschine dieses Typs stürzte in Syrien ab (Archivbild).