Im Fall der 39 Toten in einem Lkw-Container wurden in Vietnam acht Verdächtige festgenommen. Die Tragödie wirft ein Schlaglicht auf ein schmutziges Geschäft.

"Es tut mir so leid, Mama und Papa", so beginnt die Serie der Textnachrichten von Pham Thi Tra My an ihre Eltern im Heimatort in Vietnam. "Meine Reise ins Ausland ist gescheitert. Mama, ich liebe dich so sehr." Dann folgt ...