Flourpower in Myanmar, die Schlange mit den längsten Giftzähnen ist nun in Wien und warum Affen das Vorbild so mancher Politiker sind - in den Bildern des Tages.

SN/APA/AFP/YE AUNG THU 4. Jänner 2018 – Flourpower: Bei den Feierlichkeiten zur 70-jährigen Unabhängigkeit von Großbritannien, feiern die Bewohner von Myanmar mit einer traditionellen Kuchenparty. Also zumindest die Zutaten eines Kuchens werden wild durch die Gegend gefeuert. SN/APA/DANIEL ZUPANC 4. Jänner 2018 – giftiger Zuwachs: Im Tiergarten Schönbrunn gibt es seit Jahreswechsel zwei Westliche Gabunvipern zu sehen Diese afrikanische Schlangenart ist die schwerste Giftschlange der Welt und die mit den längsten Giftzähnen. SN/AP 4. Jänner 2018 – Wärmekuscheln: Diese Dscheladas oder auch Blutbrustpaviane genannt, kuscheln sich im Stuttgarter Zoo eng aneinander. Bei den kalten Temperaturen hilft ein bisschen Nähe ja bekanntlich. SN/dpa 4. Jänner 2018 – Neue Nachbarn: Diese Schwäne erkunden ihre neue Nachbarschaft in Leutesdorf, in der deutschen Rheinland-Pfalz. Schwerer Regen ließ den Wasserpegel des Rheins enorm ansteigen. SN/haus des meeres 4. Jänner 2018 – als hätte es so mancher Politiker schon immer gewusst: Die Weißkopf-Sakis im Wiener Haus des Meeres verständigen sich mit Hilfe von verschiedenen Lauten. Untersuchungen von Biologiestudenten der Uni Wien haben nun gezeigt, dass offenbar gilt: Wer am lautesten schreit, hat Recht. SN/APA/AFP/KARIM SAHIB 4. Jänner 2018 – Dünenfestival: Diese Kamele machen sich schon einmal bereit für das Rennen, das während des Moreeb Dünenfestivals etwa 250 Kilometer westlich von Abu Dhabi stattfinden wird.