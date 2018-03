Dicke Luft in Peking, ein glücklicher Gewamtweltcup-Sieger und das große Fenster am Wannsee - in den Bildern vom Sonntag.

SN/AP 4. März 2018 – dicke Luft: Diese Dame hat sich deshalb in ein Kleid voller schwarzer Moleküle geworfen, um auf die Luftverschmutzung in Peking aufmerksam zu machen. SN/APA/AFP/dpa/KAY NIETFELD 4. März 2018 – das große Fenster: So heißt eine Badebucht mit Strand am Wannsee in Berlin. Derzeit wird die Bucht eher noch für winterliche Spaziergänge genutzt. SN/APA/AFP/JEAN-BAPTISTE LACROIX 4. März 2018 – „Get out“: Für diesen sozialkritischen Streifen gewann Produzent und Regisseur Jordan Peele (Mitte) einen Independent Spirit Award einen Tag vor der großen Oscar-Gala. SN/AP 4. März 2018 – Superstar: Marcel Hirscher hat auch in dieser Saison auf ganzer Linie triumphiert. Nach seinem Sieg am Sonntag im Slalom von Kranjska Gora steht der 29-jährige Salzburger zum siebenten Mal in Folge als Gewinner des Gesamtweltcups fest.