40 Menschen nach Vulkanausbruch im Kongo noch immer vermisst

Nach dem Ausbruch des Vulkans Nyiragongo in der Demokratischen Republik Kongo werden noch immer 40 Menschen vermisst. Das teilte die UN-Agentur zur Koordinierung humanitärer Hilfe (OCHA) am Mittwochabend mit. Rund 20.000 Menschen seien obdachlos geworden. "Während der Lavafluss zum Erliegen gekommen ist, dauern Erdstöße weiter an und verursachen Panik unter der Bevölkerung", teilte die Agentur mit.

