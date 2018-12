42 Tote zu Beginn der "sieben gefährlichen Tage" in Thailand

Im beliebten Urlaubsziel Thailand sind am ersten Ferientag zum Jahreswechsel 42 Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen. Dies berichteten lokale Medien am Freitag. Es sind berüchtigte Tage: Thailänder nennen die Woche rund um Neujahr auch "die sieben gefährlichen Tage". Bis zum 2. Jänner werden noch weitere Todesopfer erwartet.

Im vergangenen Jahr starben in diesem Zeitraum 423 Menschen, mehr als 4.000 wurden verletzt. 2016 gab es in der Woche rund um Silvester gar 478 Verkehrstote. Alkohol am Steuer und Raserei waren laut "Bangkok Post" Hauptursachen für die Unfälle am Donnerstag, in die vor allem Motorräder verwickelt waren.

Anzeige

Quelle: Apa/Dpa