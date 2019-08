44 Tote durch Taifun "Lekima" in China

In China sind mindestens 44 Menschen durch den Taifun "Lekima" ums Leben gekommen. Außerdem wurden 16 Menschen vermisst, wie chinesische Staatsmedien am Montag berichteten. "Lekima", der am Samstag mit heftigem Regen, hohen Wellen und Sturmböen die Ostküste Chinas erreicht hatte und weiter nach Norden zog, wütete tags darauf in der Provinz Shandong. Dort starben fünf Menschen.

SN/APA (AFP)/- Regen, hohe Wellen und Sturmböen durch "Lekima"