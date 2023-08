460 Millionen Kinder in Südasien von Hitze bedroht

In Südasien sind laut einem Bericht des UN-Kinderhilfswerks UNICEF jährlich rund 460 Millionen Minderjährige von extremer Hitze bedroht. Im globalen Vergleich seien Kinder in südasiatischen Ländern am meisten von Extremhitze betroffen, teilte die Organisation in einem am Montag veröffentlichten Bericht mit. Demnach sind dreiviertel aller Kinder in Südasien gefährdet.

BILD: SN/APA/RIZWAN TABASSUM Gegenden mit über 35 Grad an mehr als 83 Tagen pro Jahr betroffen