5.000 Jahre alte Bierbrauerei in Ägypten entdeckt

Archäologen haben im Süden Ägyptens eine über 5.000 Jahre alte Bierbrauerei entdeckt, deren Produktionsweise hochmodern anmutet. Nach Angaben des Tourismusministeriums vom Samstag fand das Team aus ägyptischen und US-Experten bei Ausgrabungen in einer Begräbnisstätte in Abydos im Süden des Landes rund 40 in zwei Reihen angeordnete Tontöpfe. Sie weisen demnach auf eine Massenproduktion von Bier hin.

Die Tonkrüge wurde bei einer Begräbnisstätte entdeckt