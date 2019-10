50.000 Menschen fliehen vor Waldbrand im Süden Kaliforniens

Die Waldbrände in Kalifornien treiben immer mehr Menschen in die Flucht: Die Behörden des US-Staats ordneten am Freitag weitere Evakuierungen im nördlich von Los Angeles gelegenen Santa Clarita an. Dort mussten nun schon 50.000 Menschen ihre Häuser verlassen. 600 Feuerwehrleute kämpfen unterdessen mit Tankflugzeugen und Hubschraubern gegen die Flammen.

SN/APA (AFP)/MARK RALSTON Feuerwehren arbeiten unter Hochdruck