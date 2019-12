516 Hinweise, aber keine heiße Spur zu Tätern von Dresden

Gut eine Woche nach dem Juwelendiebstahl im Grünen Gewölbe in Dresden fehlt eine heiße Spur zu den Tätern. Bisher seien insgesamt 516 Hinweise eingegangen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag in Dresden mit. Für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat oder der Ergreifung der Täter führen, hat die Polizei eine Belohnung von einer halben Million Euro ausgesetzt.

SN/APA (dpa)/Robert Michael Die nicht gestohlenen, verschmutzten Juwelen können gerettet werden