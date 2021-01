521 Corona-Tote und 14.078 Neuinfizierte in Italien

In Italien ist die Zahl der Menschen in den vergangenen 24 Stunden um 521 gestiegen, die in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben sind. Am Vortag waren es laut Behördenangaben 524 gewesen. Damit stieg die Gesamtzahl der Toten seit Beginn der Pandemie in Italien am Donnerstag auf 84.202.

