54,4 Grad im Death Valley: Die höchste je gemessene Temperatur weltweit?

Im Death Valley in Kalifornien könnte ein Hitzerekord aufgestellt worden sein. 1913 zeigte das Thermometer einen ähnlichen Wert.

Kalifornien wird derzeit von einer Hitzewelle heimgesucht. Und die könnte einen Hitzerekord gebracht haben. Eine Wetterstation des Nationalen Wetterdienstes der USA (NWS) hat im Death Valley an der Grenze zu Nevada eine Temperatur von 54,4 Grad Celsius gemessen, und zwar am vergangenen Sonntag. Experten sagen, dass es sich dabei um den höchsten Wert handeln könnte, der jemals auf der Welt aufgezeichnet wurde. Ein ähnlich hoher Wert wurde bereits im Juli 1913 ebenfalls im Death Valley gemessen.

Das Death Valley, das in einem Nationalpark liegt, ist für seine hohen Temperaturen bekannt. Der Grund für die hohen Temperaturen sind zwei Gebirgsketten, die bis zu 3000 Meter hoch sind und Niederschläge vom Tal fernhalten. Durch die Sonne wird der Boden, auf dem es nur wenig Vegetation gibt, aufgeheizt. Das Death Valley, das bis zu 86 Meter unter dem Meeresspiegel liegt, ist eine beliebte Touristenattraktion. Eine Million Besucher durchfahren es jährlich auf der etwa 210 Kilometer langen Straße, die quer durch den Nationalpark führt. Bisher gab es nur eine Temperaturmessung auf der Erde, die noch höher gewesen sein soll.

Wie die britische Zeitung "Guardian" berichtete, soll das im Jahr 1922 in Libyen gewesen sein. Die Messung wurde allerdings als nicht verlässlich eingestuft und war daher vermutlich falsch.

Aber nicht nur im Death Valley herrschen extrem hohe Temperaturen. Auch in anderen Orten der Vereinigten Staaten ist es derzeit sehr warm, vor allem in anderen Teilen Kaliforniens, aber auch im Nachbarstaat Arizona. So wüten gerade in Kalifornien derzeit viele Waldbrände. Auch das Stromleitungssystem wurde durch die Hitze in Mitleidenschaft gezogen. Vor allem, weil durch die hohen Temperaturen die Klimaanlagen auf Hochtouren laufen.

Dass die Hitze in den nächsten Tagen nachlässt, ist eher unwahrscheinlich. In den kommenden Tagen wird die Sonne weiter vom Himmel brennen, sind sich die Meteorologen sicher.

Quelle: SN