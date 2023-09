55 Verletzte in Hongkong nach Taifun "Saola"

Im Zuge des Taifuns "Saola" haben sich in Hongkong bisher 55 Menschen aufgrund von Verletzungen in Krankenhäusern behandeln lassen. Wie die Hongkonger Behörden am Samstag in der Früh berichteten, hätten zudem rund 500 weitere Bewohner wegen des Sturms Zuflucht in Notunterkünften gesucht. Ebenfalls meldeten die Hongkonger rund 80 Fälle von umgestürzten Bäumen und etwa ein Dutzend Fälle von Überschwemmungen. Erdrutsche habe es nach aktuellem Kenntnisstand jedoch nicht gegeben.

BILD: SN/APA/AFP/MEHDI LEBOUACHERA Zerstörung auf den Straßen Hongkongs sichtbar