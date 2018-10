6,3 Millionen Gäste beim Oktoberfest in München

Das Oktoberfest in München hat in diesem Jahr bei bestem Wetter wieder mehr Gäste angelockt als in den Vorjahren. Nach Schätzung der Festleitung kamen rund 6,3 Millionen Besucher - das waren rund 100.000 Besucher mehr als 2017, obwohl das Fest diesmal zwei Tage kürzer war. Trotz der gestiegenen Besucherzahl ging die Zahl der Straftaten um knapp neun Prozent zurück.

SN/APA (AFP)/CHRISTOF STACHE Die Gäste tranken wie im Vorjahr 7,5 Millionen Liter Bier