600.000 Corona-Impfungen in Italien an einem Tag

Die Impfkampagne in Italien schreitet zügig voran. Am Freitag wurde eine Rekordzahl von 600.000 Menschen an einem einzigen Tag immunisiert, teilten die Gesundheitsbehörden am Samstag mit. In der vergangenen Woche seien täglich eine halbe Million Vakzine verabreicht worden. Mit 12,7 Millionen Vollimmunisierten liegt Italien europaweit auf dem zweiten Platz hinter Deutschland. Dies entspreche fast 24 Prozent der Bevölkerung im Alter von über zwölf Jahren in Italien.

SN/APA/AFP/MARCO BERTORELLO Impfung in einem Museum in Rivoli