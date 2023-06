600 Kilogramm Kokain in Deutschland sichergestellt

Die deutsche Polizei hat Anfang April rund 600 Kilogramm Kokain in einem Seecontainer in Bremerhaven beschlagnahmt. Das berichtete das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" am Freitag in Berufung auf die Polizei. Zoll und Drogenfahnder hätten nach monatelangen Ermittlungen das Kokain-Gemisch in dem Seecontainer aus Peru am Hafen gefunden. Neun Haftbefehle seien erteilt worden. Zu den Beschuldigten gehören auch Hafenmitarbeiter.

BILD: SN/APA/DPA/CHRISTIAN CHARISIUS Das Kokain befand sich in Containern