600 Millionen Brutvögel in der EU verschwunden

In der Europäischen Union sind laut einer internationalen Studie in fast 40 Jahren rund 600 Millionen Brutvögel verschwunden. "Es handelt sich dabei aber kaum um imposante Großvögel, sondern um die vielen unscheinbaren Finken, Sperlinge und Lerchen, die unsere Wiesen und Felder lebendig machen", sagt Leif Miller, Geschäftsführer des Naturschutzbundes (NABU) in Deutschland. Die gute Nachricht: andere Studien belegen, dass etwa Artenprogramme positive Wirkung zeigen

SN/APA/dpa/Nicolas Armer Der Haussperling gilt als besonders stark betroffen