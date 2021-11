626 Mio. Dollar für Opfer von Wasserskandal in Flint

Die Opfer des Skandals um mit Blei verseuchtes Trinkwasser in der US-Industriestadt Flint erhalten Schadenersatz in Höhe von insgesamt 626 Millionen Dollar (541,62 Mio. Euro). Die US-Bezirksrichterin Judith Levy legte am Mittwoch die endgültige Summe fest, die der Bundesstaat Michigan zu zahlen hat. Von den Zahlungen profitieren in erster Linie Menschen aus Flint, die zur Zeit des Skandals Kinder waren und durch das Blei dem größten Gesundheitsrisiko ausgesetzt waren.

SN/APA/AFP/MANDEL NGAN Das Wasserwerk von Flint in Michigan wird bald ruhigere Zeiten erleben