69 Tote durch gepanschten Alkohol in Indien

In Indien sind 69 Menschen nach dem Konsum von gepanschtem Alkohol gestorben. Mindestens 200 weitere mussten im nordöstlichen Bundesstaat Assam im Krankenhaus behandelt werden, wie Behördenvertreter am Samstag mitteilten. Die Opfer arbeiteten auf Teeplantagen in der Region. Ein Mann, der den illegal hergestellten Alkohol verkauft haben soll, wurde nach Polizeiangaben festgenommen.

SN/APA (AFP)/STR Arbeiter auf Teeplantagen betroffen