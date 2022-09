7.000 Jahre altes Gletschereis in der Schweiz geschmolzen

Der Eisverlust an kleineren Schweizer Gletschern war in diesem Sommer extrem. "Was wir sehen, war stärker als alles, was wir bisher für möglich gehalten haben", berichtet der Glaziologe Matthias Huss. Am Corvatsch-Gletscher in der Südostschweiz seien Eisschichten geschmolzen, die dort teils seit rund 7.000 Jahren lagen, sagte der Leiter des Schweizer Gletschermessnetzes Glamos an der ETH Zürich. Die Datierung des Eises geht auf ältere Messungen der Uni Heidelberg zurück.

SN/APA/KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOT Langjähriges Messprogramm muss eingestellt werden