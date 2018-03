Der große und der kleine Papst, eine dreistellige Nina Burger und was Michael Jacksons Tochter gerade so macht - in den Bildern des Tages.

SN/AP 7. März 2018 – heiliger Strohsack: Es kommt ja nicht alle Tage vor, dass ein Papst einen potenziellen Nachfolger trifft. Vor allem, wenn jener noch gar nicht weiß, was so ein Papst überhaupt ist. Die offenbar recht religiösen Eltern dieses Babies haben ihren Sprößling im pontifikalen Strampler zur wöchentlichen Mittwochs-Audienz in den Vatikan mitgebracht. Hausherr Franziskus schenkte dem verdutzten Knirps ein Lächeln. Und seinen Segen. SN/GEPA pictures 7. März 2018 – dreistellig: Stolz hat die österreichische Fußballspielerin Nina Burger mit ihrem Trainer Dominik Thalhammer in Larnaka (Zypern) ihr Jubiläumstrikot präsentiert. Die 30-jährige Stürmerin kam dort am Mittwoch im Rahmen des „Zypern Cups“ im Spiel gegen Wales zu ihrem 100. Länderspieleinsatz. Die ÖFB-Damen siegten nach einem 1:1 nach 90 Minuten im Elfmeterschießen mit 3:2. Nina Burger benötigt nur mehr drei Länderspiele, um den Herrenrekord von Andreas Herzog einzustellen. SN/APA/AFP/ Indonesia Animal Welfare Societ/HANDOUT 7. März 2018 – hust: Es ist einerseits nicht gesund, was dieser Orang-Utan in einem Zoo in Bandung (Indonesien) macht. Der Menschenaffe namens Ozon raucht eine Zigarette. Anererseits muss man sich fragen, welcher Affenmensch dem Orang-Utan diese Unart beigebracht hat. Den Tschick, den Ozon da wegqualmt, hat ein Besucher in das Gehege geworfen. Aber: Ozon klaubte die Kippe auf und wusste sofort, was damit zu tun war. SN/APA/ROBERT JAEGER 7. März 2018 – Frühjahrsputz: Hier sehen wir den Mitarbeiter einer Waschstraße bei der Vorreinigung eines Fahrzeuges in Wien. Nach vielen Tagen mit winterlichen Straßenverhältnissen und entsprechender Salzausbringung erleben die Waschanlagen einen Ansturm von Autobesitzern. Damit wäre ein Teil der Arbeit bequem erledigt. Die mühselige Innenraumreinigung (jede Menge Rollsplit im Fußraum) steht auch noch an. SN/AP 7. März 2018 – backe, backe...: „Sire, die Menschen haben kein Brot!“ – „Na, dann sollen sie doch Kuchen essen!“ Nein, so einen Dialog wird es nicht gegeben haben, als der russische Präsident Wladimir Putin diese Großbäckerei in der Stadt Samara besucht. Ein wenig erinnert dieses Foto an ähnliche Lichtbilder, die uns regelmäßig von Firmenbesuchen eines gewissen Kim Jong-un aus Nordkorea erreichen. Auch schön. SN/AP 7. März 2018 – das erste Mal: Jetzt geht es endgültig los in Saudi Arabien. Dort dürfen Frauen nun selbst Autofahren, Zeit ist’s ja geworden. Aber wie halt auch in unseren Breiten üblich, muss dieses Autofahren halt vorher erlernt werden. Eine junge verschleierte Dame namens Razan sitzt nun erstmals in ihrem Leben selbst hinter dem Lenkrad, neben ihr sitzt Francesca Pardini, eine früherere italienische Tourenwagen-Rennfahrerin. Sie gibt die Anweisungen. Die Damen auf der Rückbank genießen die Fahrt. Der US-Autokonzern Ford sponsert diese Fahrkurse mit PS-starken Autos. SN/APA/AFP/VALERIE MACON 7. März 2018 – gezeichnet: Also das wird sicher ein Kinokracher – braver Biedermann stellt fest, dass ihn seine Frau betrügt, dass seine Bosse eigentlich Gangster sind, dass sein Leben quasi in Trümmern liegt. Jetzt will der Biedermann selbst ans große Geld, entführt sich selbst und verlangt Lösegeld. Die Actionkomödie „Gringo“ hatte in Los Angeles Premiere. Eine reichlich tättowierte Paris Jackson, die Tochter des seligen Michael Jackson, wirkt als Nebendarstellerin mit. Die Hauptrolle verkörpert Hollywoodstar Charlize Theron. na dann...