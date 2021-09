70.000 Häuser in Thailand unter Wasser

Nach schwerem Monsunregen in Thailand stehen vor allem in den Zentralregionen mindestens 70.000 Häuser unter Wasser. Betroffen sind bisher 30 Provinzen, darunter vor allem die historische Region Sukhothai 400 Kilometer nördlich der Hauptstadt Bangkok. Zwar seien die wichtigsten Touristenattraktionen bisher verschont geblieben, jedoch habe Tropensturm Dianmu die meisten Zufahrtswege verwüstet, zitierte die Zeitung "Bangkok Post" am Donnerstag örtliche Reiseveranstalter.

SN/APA/AFP/JACK TAYLOR Sandsäcke sollen Gebäude in Thailand vor Überschwemmungen schützen