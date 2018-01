710.000 Dollar für Grumpy Cat in US-Markenrechtsstreit

An ihrem grimmigen Gesichtsausdruck wird es nichts ändern, aber die Besitzerin der als Internet-Phänomen bekannten Katze Grumpy Cat (grantige Katze) dürfte es freuen: In einem Markenrechtsstreit hat ein Bundesgericht in Kalifornien der Halterin Tabatha Bundsen 710.000 Dollar (575.000 Euro) zugesprochen.

SN/APA (GETTY)/Christian Petersen Grumpy Cat verdankt ihren Spitznamen ihrem ausgeprägten Unterbiss