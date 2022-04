75 Jahre Kon-Tiki-Expedition: Auf dem Floß über den Pazifik

Thor Heyerdahl schrieb mit dem Floß "Kon-Tiki" vor 75 Jahren Geschichte, die noch heute unglaublich ist. Dem Norweger ging es bei der Pazifik-Expedition um mehr als ein Abenteuer.

Viele Wissenschafter und Seefahrer betrachteten es als wahnwitziges Vorhaben, andere belächelten diesen Norweger mit seiner kühnen Idee bloß: Als sich Thor Heyerdahl vor 75 Jahren per Holzfloß auf den offenen Pazifik wagte, wurde er auf seinem Weg von Peru nach Polynesien nicht von der Suche nach dem großen Abenteuer angetrieben, sondern von einer wissenschaftlichen Theorie, von der damals kaum jemand etwas wissen wollte: dass es möglich war, mit altertümlichen Mitteln von Südamerika aus nach Polynesien zu gelangen. "Er führte ein abenteuerliches Leben, aber er suchte das Abenteuer nicht um des Abenteuers willen", sagt Liv Heyerdahl über ihren im Jahr 2002 gestorbenen Großvater. "Wissenschaftliche Neugier war seine Antriebskraft."

Diese Neugier war so groß, dass sich Heyerdahl knapp zwei Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs mit seiner Mannschaft zu einer hochriskanten Reise aufmachte: Nach Berichten und Zeichnungen der spanischen Konquistadoren über die Flöße der südamerikanischen Ureinwohner baute er mit seinen Männern aus Balsaholz die "Kon-Tiki". Nägel, Schrauben und Drahtseile waren tabu. Das Floß wurde nur mit Tauen aus Naturfasern gebunden. Die Fachwelt nahm das nicht ernst.

Zur Crew zählten neben Heyerdahl noch fünf andere Männer. Zweiter Kommandant war Herman Watzinger. Er wurde in Wiesbaden geboren, wuchs in Norwegen auf und traf Heyerdahl während eines Studienaufenthalts durch Zufall in New York. Später leitete er eine Fischmehlfabrik in Chile und war Ende der 1970er-Jahre stellvertretender Generaldirektor der Welternährungsorganisation FAO.

Am 28. April 1947 wurde das Floß vom Marinehafen Callao auf die offene See geschleppt und setzte Segel. Heyerdahl musste zuvor eine Erklärung unterzeichnen, die das peruanische Militär von jeglicher Verantwortung für das Vorhaben freisprach. Zur Überraschung der Kritiker schlug sich die "Kon-Tiki" erstaunlich gut: Es sei ein "fantastisches, seetaugliches Floß", schrieb Heyerdahl nach zwei Wochen auf hoher See in sein Logbuch.

Wie erwartet schob der Humboldtstrom die "Kon-Tiki" gen Westen. Nach 4300 nautischen Meilen und 101 Tagen lief das Floß schließlich auf einem Korallenriff im Raroia-Atoll in Polynesien auf Grund. Nach dem erfolgreichen Ende der Expedition schrieb Heyerdahl das Buch "Die Kon-Tiki-Expedition", das in 70 Sprachen übersetzt und millionenfach verkauft wurde. Der gleichnamige Dokumentarfilm wurde 1951 gar mit einem Oscar ausgezeichnet.

Mit der Reise über den Pazifik hatte Heyerdahl den Beweis erbracht, dass die polynesischen Inseln theoretisch auch von Südamerika aus hätten besiedelt werden können. Die damals gängige Theorie lautete, dass die ersten Bewohner der Region aus Asien stammten.

Jüngste DNA-Analysen stützen zumindest Heyerdahls Annahme, dass Ureinwohner aus Südamerika schon lange vor der Ankunft der Europäer nach Polynesien gelangten. Der mexikanische Genetiker Andrés Moreno-Estrada wies in DNA-Proben von Menschen auf den Osterinseln und in Polynesien Erbgut von Indigenen aus Südamerika nach. Im östlichen Polynesien wurden zwischen 1150 und 1230 die ersten gemeinsamen Nachkommen von Polynesiern und Südamerikanern geboren, wie es in der 2020 in der Fachzeitschrift "Nature" veröffentlichten Studie heißt.

Thor Heyerdahl, der zeitlebens ein großer Umweltschützer war und 1970 außerdem in einem Boot aus Papyrus von Marokko bis zum karibischen Barbados segelte, dachte stets über den skandinavischen Tellerrand hinaus. Seine Enkelin Liv Heyerdahl ist heute die Direktorin des Kon-Tiki-Museums in Oslo, das zu den meistbesuchten Museen Norwegens zählt. Dort ist das Original des Floßes ausgestellt.