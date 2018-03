Meghan Markle feiert den Weltfrauentag, Hundeschau in Birmingham und der neue fliegende Affe in Schönbrunn - in den Bildern vom Donnerstag.

SN/APA/AFP/POOL/HANNAH MCKAY 8. März 2018 – Alles für die Frau: Großbritanniens Prinz Harry und seine Verlobte Meghan Markle werden am internationalen Frauentag von Fans begrüßt, als sie auf dem Weg zu einer Weltfrauentags-Feier waren. SN/APA/AFP/OLI SCARFF 8. März 2018 – nicht nur die Frauen, auch die Elefanten - äh, Hunde, sind im Rampenlicht: Und zwar bei der jährlich im März stattfindenden Hundeschau im National Exhibition Center in Birmingham. SN/APA/AFP/OLI SCARFF 8. März 2018 – Frauchen und Hundchen machen sich bei der Hundeschau Konkurrenz um die beste Punktlandung. SN/AP 8. März 2018 – Elefanten-Polo: Unter der Schirmherrschaft von Thailands König Maha Vajiralongkorn hat am Donnerstag in Bangkok das alljährliche große Elefantenpolo-Turnier begonnen. Bis Sonntag spielen zehn Mannschaften um den Königspokal (King's Cup). SN/APA/ROBERT JAEGER 8. März 2018 – Beschnuppern: Bei einem Besuch der spanischen Hofreitschule in der Wiener Hofburg unterhielten sich Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) und ihr türkischer Amtskollege Mevlüt Cavusoglu. Kneissl sei für einen Neuanfang der Beziehungen zwischen Österreich und der Türkei, hieß es in einer Aussendung. SN/daniel zupanc 8. März 2018 – Der fliegende Affe: Im Wiener Tiergarten Schönbrunn gibt es eine neue Affenart. Seit vergangenem Freitag leben Weißgesichtssakis im historischen Affenhaus. Weißgesichtssakis können bis zu zehn Meter weit springen. Deshalb werden sie in ihrer Heimat auch "fliegende Affen" genannt.