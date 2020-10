80.000 Menschen in Bretagne wegen Sturm "Alex" ohne Strom

Nach dem Durchzug des Herbststurms "Alex" sind rund 80.000 Menschen in der nordwestfranzösischen Küstenregion Bretagne ohne Strom. In vielen Gemeinden stürzten Bäume um, Menschen kamen nach einer ersten Bilanz nicht zu Schaden, wie die Präfektur des bretonischen Departements Morbihan am Freitag mitteilte. Auf der Insel Belle-Ile-sur-Mer vor der bretonischen Küste wurden laut Radiosender Franceinfo Böen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 186 Stundenkilometern gemessen.

Der französische Wetterdienst Meteo France hatte bereits am Donnerstag vor "Alex" gewarnt. Im Südosten Frankreichs werden starke Regenfälle erwartet. In der Region um Nizza blieben deshalb Schulen geschlossen, wie Franceinfo berichtete. Quelle: Apa/Dpa