800 Migranten: Seenotretter dürfen in Italien anlegen

Binnen eines Tages haben die italienischen Behörden zwei Seenotretter-Schiffen mit mehr als 800 Bootsmigranten einen Hafen zugewiesen. Die "Sea-Watch 3" und die "Ocean Viking" bekamen am Samstag die Erlaubnis, auf der Insel Sizilien anzulegen. Die "Sea-Watch 3" mit knapp 260 Menschen an Bord erreichte am Morgen den Hafen von Trapani an der Westküste. Die "Ocean Viking" mit etwa 550 Migranten darf nach Pozzallo im Südosten, wie die Organisation SOS Mediterranee mitteilte.

SN/APA/AFP/NICOLAS TUCAT "Ocean Viking" hat 550 Migranten aus dem Mittelmeer gerettet