800 Passagiere sitzen seit einer Woche auf Kreuzfahrtschiff

Die rund 800 Passagiere eines Kreuzfahrtschiffes haben zwischen Neuseeland und Australien rund eine Woche nicht an Land gehen dürfen. An der Außenwand des Luxusliners habe sich sogenanntes Biofouling gebildet, berichtete die australische Nachrichtenagentur AAP. Eine solche Ansiedlung von Organismen kann zur Einschleppung und Verbreitung nicht-einheimischer Arten führen. Am Montag war die "Viking Orion" aber laut der Website vesselfinder.com endlich auf dem Weg nach Melbourne.

SN/APA/AFP (Archivbild)/WILLIAM WES Rumpf der "Viking Orion" von Mikroorganismen befallen