81 Todesopfer in der Westtürkei nach Erdbeben

Nach dem schweren Erdbeben in der Ägäis ist die Zahl der Toten auf mindestens 81 gestiegen. Angaben der türkischen Behörden zufolge seien dabei 79 Menschen in der Ferienprovinz Izmir und zwei weitere Personen auf der griechischen Insel Samos getötet worden. Weitere 962 Menschen seien verletzt, erklärt die türkischen Katastrophen- und Notfallbehörde am Montag.

SN/APA (AFP)/YASIN AKGUL Die Stadt Izmir ist besonders stark vom Erdbeben betroffen