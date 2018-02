83-jähriger Geisterfahrer bei Unfall in Südtirol gestorben

Ein 83-jähriger Geisterfahrer hat am Donnerstag auf der Schnellstraße Meran-Bozen (MeBo) in Südtirol einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Der Geisterfahrer war zwischen der Einfahrt Eppan und Terlan frontal gegen einen entgegenkommenden Pkw geprallte, berichtete die Bozner Berufsfeuerwehr. Für den 83-Jährigen kam jede Hilfe zu spät, er starb noch an der Unfallstelle.

Der Fahrer des zweiten Pkw zog sich mittelschwere Verletzungen zu. Die Fahrerin eines dritten am Unfall beteiligten Autos wurde ebenfalls verletzt. Beide wurden in das Krankenhaus Bozen eingeliefert. Der Unfall hatte sich gegen 9.15 Uhr ereignet, bis 12.00 Uhr musste die Straße komplett gesperrt werden. Ein ausgedehnter Stau war laut Berufsfeuerwehr die Folge. (APA)