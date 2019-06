88 Menschen starben bei Überschwemmungen in China

Nach schweren Regenfällen und Überschwemmungen sind in China in den vergangenen Wochen mindestens 88 Menschen ums Leben gekommen. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Montag berichtete, werden nach verschiedenen Flut-Unglücken seit dem 26. Mai zudem 17 Menschen vermisst. Mehr als sechs Millionen Menschen in über 50 Städten waren seitdem direkt oder indirekt von den Unwettern betroffen.

SN/APA (AFP)/STR Die Überschwemmungen richteten gravierende Schäden an