88 Tote bei Angriff von Viehdieben auf Dörfer in Nigeria

Eine Gruppe von Viehdieben hat bei Überfällen auf sieben Dörfer im nordwestlichen nigerianischen Bundesstaat Kebbi 88Menschen getötet. Dutzende Angreifer hätten am Donnerstag sieben benachbarte Dörfer überfallen, sagte ein Polizeisprecher des Bundesstaates Kebbi am Samstag. Nach Angaben eines Polizeisprechers wurden am Wochenende zusätzliche Sicherheitskräfte in die Region entsandt, um weitere Angriffe zu verhindern.

Die Behörden seien auf der Suche nach weiteren Leichen. Seit Jahren mehren sich im Norden und Zentrum Nigerias die Angriffe krimineller Banden. Die von den Behörden als "Banditen" bezeichneten Gruppierungen überfallen Dörfer, plündern die Häuser und brennen sie nieder. Dorfbewohner werden getötet oder entführt, um Lösegeld zu erpressen. Die Banden handeln vornehmlich aus finanziellen Motiven. Es gibt jedoch wachsende Bedenken, dass sie mit Jihadisten kooperieren könnten. Diese kämpfen seit Jahren für einen islamistischen Staat im Nordosten Nigerias.