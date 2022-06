9-Euro-Ticket: Sylt in vollen Zügen

Die Koalition in Berlin hatte nachts eine Idee. Eine Insel etwas weiter nördlich hätte darauf gerne verzichten können.

Wüstenwind sind sie gewohnt auf Sylt. Jetzt, in den ersten Junitagen, weht er auflandig. Auch im übertragenen Sinn. Losgelassen wurde das Gebraus in Berlin, ganz sicher im Kanzleramt - und vermutlich ein bisschen auch in der Redaktion der "Bild"-Zeitung. Und hier auf Sylt haben sie jetzt den Salat.

"Sylt in Angst vor den Neun-Euro-Urlaubern", trötete die "Bild" Anfang Mai - und packte den angeblichen Grund der Furcht als Aufforderung dazu: "Mit dem Billig-Ticket auf die Insel der Reichen ...