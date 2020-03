9. März 2020: Das Bild des Tages

9. März 2020: Wenn die Reise länger dauert als geplant - mehr als 3500 Passagiere saßen zwei Wochen auf dem Kreuzfahrtschiff Grand Princess Cruise vor der kalifornischen Küste fest, weil sich zum derzeitigen Stand 21 Coronavirus-Infizierte an Bord befanden. Am Montag legte der Dampfer schließlich vor Oakland an, nach und nach sollen die Menschen ausgeschifft , die Erkrankten medizinisch betreut werden.

SN/APA/AFP/JOSH EDELSON 9. März 2020: Wenn die Reise länger dauert als geplant - mehr als 3500 Passagiere saßen zwei Wochen auf dem Kreuzfahrtschiff Grand Princess Cruise vor der kalifornischen Küste fest, weil sich zum derzeitigen Stand 21 Coronavirus-Infizierte an Bord befanden. Am Montag legte der Dampfer schließlich vor Oakland an, nach und nach sollen die Menschen ausgeschifft, die Erkrankten medizinisch betreut werden.