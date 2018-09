90-Jährige bringt scharfe Kriegsgranate zur Polizei

Mit einer scharfen russischen Weltkriegsgranate ist eine 90-Jährige am Donnerstag bei der Polizei in Leverkusen aufgetaucht. Die Seniorin betrat in der Früh eine Wache im Stadtteil Opladen und präsentierte den Beamten die voll funktionsfähige Splittergranate aus dem Zweiten Weltkrieg, wie die Polizei mitteilte.

