955 eingeschlossene Bergleute in Südafrika gerettet

Mehr als 900 in einer südafrikanischen Goldmine eingeschlossene Bergleute sind gerettet worden. Sie seien am Freitag in der Früh wieder sicher an die Erdoberfläche gebracht worden, teilte das Bergbauunternehmen Sibanye-Stillwater mit. Wegen eines Stromausfalls nach einem Unwetter am Mittwochabend hatten die Aufzüge die 955 Kumpel nach Ende ihrer Schicht nicht mehr nach oben bringen können.

