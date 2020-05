97 Insassen bei Flugzeugabsturz in Pakistan getötet

Bei dem Flugzeugabsturz in einem dicht besiedelten Wohnviertel der größten pakistanischen Stadt Karachi sind offiziellen Angaben zufolge 97 Insassen der Maschine ums Leben gekommen. Zwei Menschen hätten das Unglück am Freitag in der Millionenmetropole Karachi überlebt, teilten die Gesundheitsbehörden der Provinz Sindh am Samstag mit.

SN/APA (AFP)/RIZWAN TABASSUM Das Flugzeug stürzte über dicht besiedeltem Gebiet ab