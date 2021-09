Ab nun gilt in Texas stark eingeschränktes Abtreibungsrecht

Im US-Staat Texas ist am Mittwoch ein restriktives Abtreibungsgesetz in Kraft getreten. Das Gesetz, das der republikanische Gouverneur Greg Abbott im Mai unterzeichnet hatte, verbietet Abtreibungen bereits ab der sechsten Schwangerschaftswoche - also ab einem Zeitpunkt, zu dem viele Frauen nicht einmal wissen, dass sie schwanger sind. Selbst im Fall einer Vergewaltigung oder bei Inzest sieht das Gesetz keine Ausnahmen vor.

SN/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/M Gouverneur Abbott hat das strenge Abtreibungsgesetz unterfertigt