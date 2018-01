Abgas-Versuche lösten Welle der Empörung aus

Abgas-Versuche an Menschen und Affen haben eine Welle der Empörung ausgelöst. Diese seien "ethisch in keiner Weise zu rechtfertigen", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. Das Institut in Aachen, wo Stickstoffdioxide an Menschen untersucht wurden, betonte aber, dies hätte keinen Bezug zum Dieselskandal gehabt, Grenzwerte für Menschen seien dabei nicht überschritten worden.

SN/APA (dpa)/Kay Nietfeld Empörung ist für Merkel verständlich