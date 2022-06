Abgetrennten Kopf vor Landgericht abgelegt

Einen grausigen Fund machten Passanten in Bonn. Sie entdeckten im Eingang des Bonner Landgerichtes einen menschlichen Kopf. Ein 38-Jähriger wurde festgenommen, er ist wegen Drogenkriminalität polizeibekannt.

BONN. Vor dem Bonner Landgericht ist ein abgetrennter menschlicher Kopf abgelegt worden. Passanten hätten die Polizei am frühen Dienstagabend alarmiert, dass im Eingangsbereich des Gerichts ein Körperteil sei, sagte ein Polizei-Sprecher am Abend in Bonn. "Wir haben kurze Zeit später festgestellt, dass es sich um einen menschlichen Kopf handelt." Der mutmaßlich dazugehörige Torso sei in der Nähe des Rheinufers entdeckt worden.

Man habe einen Tatverdächtigen, der sich in unmittelbarer Nähe des Fundorts am Gerichts befunden habe, festgenommen. Nach ersten Erkenntnissen ist er 38 Jahre alt, seine genaue Identität werde aber noch überprüft. Ein Augenzeuge berichtete der BILD-Zeitung: "Der Mann saß danach wenige Meter neben dem Kopf einfach da. Er ließ sich widerstandslos festnehmen."

Der Tatverdächtige sei bereits polizeibekannt, vor allem wegen Drogenkriminalität, teilten die Ermittler am Abend mit. Bislang ist noch unklar, in welcher Beziehung die beiden Männer zueinander standen und ob sie sich überhaupt kannten. Auch das Tatwerkzeug konnte bislang noch nicht gefunden werden. Nach ersten Erkenntnissen stammen sowohl der Verdächtige als auch das Opfer aus dem Obdachlosenmilieu.

Möglicherweise war der Verdächtige mit dem Kopf durch die Stadt bis zum Gericht gegangen. Die Polizei deckte den Auffindeort am Landgericht Dienstagabend mit schwarzer Folie ab und sperrte die komplette Wilhelmstraße. Auch der Bahnverkehr wurde gestoppt.

Polizeisprecher Robert Scholten erklärte vor Ort: "Wir sind mit der Mordkommission hier am Werk. Wir werden beide Fundorte in Augenschein nehmen und den vorläufig Festgenommenen vernehmen." Vor Ort wurden Spuren gesichert, die Kriminalpolizei ermittelt und will unter anderem herausfinden, wie das Opfer zu Tode kam. Nach BILD-Information handelt es sich um einen 44-Jährigen.