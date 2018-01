Acht Eingeschlossene wegen Hochwasser in Schweizer Höhle

Eine siebenköpfige Gruppe und ihr Führer sind seit Sonntagfrüh in einem Höhlensystem im Schweizer Muotathal eingeschlossen. Sie werden das Hölloch wegen Hochwasser frühestens in 48 Stunden verlassen können, erhielten aber Hilfe von vier Höhlenforschern. Den Eingeschlossenen gehe es gut, sagte am Montag Peter Draganits vom Trekking Outdoor Team, das die zweitägige Tour in die Höhle organisiert hat.

SN/APA (KEYSTONE)/URS FLUEELER Die Touristen sitzen in der Höhle fest