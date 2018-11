Acht Menschen bei Brand in Russland getötet

Acht Mitglieder einer russischen Großfamilie in Sibirien sind beim nächtlichen Brand ihres Holzhauses getötet worden. Sechs der Toten seien Kinder zwischen zwei und zwölf Jahren, meldete die Agentur Ria Nowosti am Dienstag unter Berufung auf die Behörden im Gebiet Kemerowo. Nur die 42-jährige Mutter der Familie habe überlebt und sei verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden.

Das Unglück ereignete sich in der Stadt Jurga 2.900 Kilometer östlich von Moskau. Als Ursache vermuteten Ermittler einen Kurzschluss oder unvorsichtigen Umgang mit Feuer. Quelle: Apa/Dpa