Acht Tote bei Brand von Wohncontainern bei Moskau

Beim Brand mehrerer Wohncontainer bei Moskau sind mindestens acht Menschen ums Leben gekommen. Das Feuer habe sich Dienstagfrüh schnell ausgebreitet, teilten die russischen Behörden der Agentur Interfax zufolge mit. Die Arbeiter aus Tadschikistan in Zentralasien seien offenbar im Schlaf von den Flammen überrascht worden. Weshalb das Feuer ausbrach, war zunächst unklar.

Die Behörden wollten prüfen, ob ein Kurzschluss an einer elektrischen Heizung das Unglück am Tag des russisch-orthodoxen Weihnachtsfests ausgelöst hatte. In Russland kam es in den vergangenen Tagen immer wieder zu verheerenden Bränden, bei denen viele Menschen starben. Bei Jaroslawl, einer Stadt etwa 300 Kilometer nordöstlich von Moskau, kamen in der Nacht auf Dienstag drei Kinder ums Leben. Die Eltern wurden mit Verbrennungen in ein Krankenhaus gebracht. Drei Erwachsene starben ebenfalls am Dienstag bei einem Wohnhausbrand nahe Nischni Nowgorod, 400 Kilometer östlich der russischen Hauptstadt.

Quelle: Apa/Dpa