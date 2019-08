Acht Tote bei Hotelbrand in Odessa

Ein Brand in einem Billighotel in der ukrainischen Hafenstadt Odessa am Schwarzen Meer hat acht Menschen das Leben gekostet. Zehn weitere Menschen seien verletzt worden, wie die Behörden mitteilten. Mehr als 100 Gäste der Unterkunft in einem früheren Straßenbahndepot konnten sich in Sicherheit bringen.

SN/APA (AFP)/OLEKSANDR GIMANOV Noch ist unklar, warum der Brand ausbrach