Acht Tote bei Zugsunglück in Dänemark

Bei dem Zugsunglück auf der Brücke über den Großen Belt in Dänemark sind zwei Menschen mehr ums Leben gekommen als ursprünglich angegeben. Damit stieg die Zahl der Todesopfer auf acht, wie ein Polizeisprecher Donnerstagfrüh in Odense sagte. Darunter seien fünf Frauen und drei Männer. Es sei weiter zu früh, eine Unglücksursache zu benennen.

Der Unfall hatte sich Mittwochfrüh auf der Storebaelt-Brücke ereignet. Die Polizei hatte bisher von sechs Toten und 16 Verletzten gesprochen. Bereits damit hatte es sich um das schwerste Zugsunglück auf dänischen Gleisen seit 1988 gehandelt. Ob es sich bei den beiden weiteren Toten um Menschen handelt, die zuvor zu den Verletzten gezählt worden waren, ließ die Polizei zunächst offen.

Der verunglückte Passagierzug und der am Unfall beteiligte Güterzug sollten für weitere Untersuchungen in einen abgesperrten Bereich bei Nyborg am westlichen Ende der Brücke gebracht werden. Bisher wird davon ausgegangen, dass ein leerer Lastwagenanhänger von dem entgegenkommenden Güterzug herunterfiel und das folgenschwere Unglück somit auslöste. Näheres zur Ursache ist aber bisher unklar.

Zum Unglückszeitpunkt hatte es in Teilen Skandinaviens heftig gestürmt. Die Brücke verbindet die dänischen Inseln Fünen und Seeland und ist damit einer der wichtigsten Verkehrswege Dänemarks. Auf Seeland liegt auch die dänische Hauptstadt Kopenhagen.

40 Autofahrer müssen unterdessen Bußgelder zahlen, weil sie mit ihren Mobiltelefonen Bilder vom Unglücksort auf der Brücke über den Großen Belt gemacht haben. "Das geht absolut nicht in Ordnung. Zeigen Sie jetzt Respekt für die Betroffenen - und halten Sie im Übrigen die Straßenverkehrsordnung ein!!!", schrieb die Polizei von Fünen auf Twitter.

